Ponte e strada, a fine novembre incontro con il Ministro

Entro fine mese il sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa, unitamente al presidente della Provincia di Pavia Giovanni Palli, sarà a Roma dal neo Ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini per parlare di ponte e strada, la Vigevano-Malpensa. «Proprio questa mattina - spiega il primo cittadino di Vigevano - ho avuto un colloquio telefonico con il Ministro. Salvini conosce la situazione e, come si dice, è sul pezzo. E ci ha assicurato che entro fine novembre ci incontrerà per parlare di strada e di viabilità di accesso al ponte».

Andrea Ceffa, sindaco di Vigevano

Proprio pochi giorni fa Matteo Salvini aveva diffuso sui social un video dove mostrava le 117 opere pubbliche da sbloccare. Tra queste anche la Vigevano-Malpensa.

Sarà la volta buona? Da Vigevano trapela ottimismo. Come avevamo scritto qualche settimana fa, durante il “toto-ministri”, con la nomina del leader del Carroccio al dicastero delle infrastrutture, non ci sono più alibi. Non esistono più i veti delle forze di opposizione. La strada di collegamento, la tratta A che supera Abbiategrasso, deve per forza di cose essere spianata, altrimenti, politicamente parlando, si rischia una magra colossale.

I tracciati della viabilità di accesso a Malpensa che fanno parte dell'accordo quadro Stato-Regione firmato nel marzo del 1999

Con Ceffa, a fine mese a Roma, ci sarà anche Giovanni Palli, presidente della Provincia di Pavia. Sul tavolo sì la questione strada, ma anche i finanziamenti (qui è la parte di competenza di piazza Italia) per la viabilità di accesso al nuovo ponte sul Ticino che nei prossimi giorni sarà al vaglio - come annunciato la scorsa settimana dal consigliere provinciale Riccardo Ghia - della Conferenza dei Servizi per l’approvazione definitiva.

Il presidente della Provincia di Pavia, Giovanni Palli, durante un sopralluogo al cantiere del nuovo ponte sul Ticino di Vigevano

Ma non solo. Legato a doppio nodo al nuovo ponte sul Ticino c’è la questione del raddoppio della linea ferroviaria Milano- Mortara, altra opera che da più di vent’anni (pure questa era inserita nel patto Stato-Regione del 1999 nell’ambito del pia- no per la viabilità di accesso a quello che all’epoca era il nuovo aeroporto di Malpensa) è in attesa di una progettazione. «Una volta completato il nuovo ponte sul Ticino e quindi “liberato” l’attuale di proprietà delle Ferrovie - afferma il primo cittadino di Vigevano - non ci saranno più scuse. E si dovrà procedere con la progettazione del raddoppio della tratta ferroviaria, secondo la modalità che tutti i Comuni interessati al doppio binario, hanno approvato nei mesi scorsi, cioè il raddoppio a raso».

Legata a doppio nodo alla conclusione dei lavori del nuovo ponte sul Ticino anche il raddoppio della tratta ferroviaria Milano-Mortara

Ma il vertice romano servirà anche per gettare sul tavolo del confronto un’ulteriore opera sulla carta che riguarda il nostro territorio: l’autostrada Broni-Mortara-Stroppiana. «Noi siamo da sempre favorevoli alla sua costruzione: si tratta di un intervento prioritario, unitamente a ponte, strada per Malpensa e doppio binario della Milano-Mortara, per andare a compensare il pesante gap infrastrutturale del nostro territorio». E proprio il territorio, rispetto alla questione autostrada, dovrà alzare la voce e far emergere la sua volontà. «Nel prossimo consiglio comunale - annuncia il sindaco di Vigevano - porteremo all’approvazione il Regolamento per la costituzione del Coordinamento lomellino. E, una volta divenuto operativo, convocare una riunione con sindaci e categorie economico-produttive per affrontare la questione Broni-Mortara, stilare un documento unitario di condivisione del progetto e portare all’attenzione del governo centrale la voce univoca dell’intero territorio».