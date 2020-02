Chiara Melon, bis tricolore!

Ancora un exploit di Chiara Melon la velocista vigevanese classe 1999 che a distanza di un anno ha bissato quest'oggi ad Ancona il titolo italiano indoor sui 60 metri della categoria Promesse. L'atleta, tesserata in prestito per l'Atletica Brescia, ma che si allena quotidianamente sulla pista del Dante Merlo seguita dal tecnico Fabio Sangermani, si era già presentata alla manifestazione tricolore in possesso della miglior prestazione italiana della stagione al coperto (7''41). Dopo aver vinto la sua batteria in 7''55, si è imposta in finale con 7''45, altro tempo di ottimo livello, precedendo nell'ordine Giorgia Bellinazzi (Atletica Brugnera, 7''56) e Chiara Gala (Pro Sesto, 7''59). Quella compiuta dalla Melon è un'impresa non da poco e che conferma la costante crescita dell'azzurra, un grande motivo d'orgoglio per l'Atletica Vigevano, società che arricchisce ulteriormente il suo palmares nel suo settantesimo di fondazione.

Nella foto Chiara Melon con l'allenatore Fabio Sangermani (a sinistra) e Oscar Campari, dt dell'Atletica Vigevano