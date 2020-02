Il Superga espugna Rosate

Vittoria fondamentale per il Castelnovetto in casa contro l’ostico Basiglio Milano3 (4-1), che sfrutta il passo falso del Casarile per volare a quota 48 punti e andare a +4 dalla seconda posizione. La squadra di mister Ruzzoli vince grazie alle reti di bomber Petrarulo, autore di una tripletta, e Fogazzi. La prossima giornata il Castelnovetto sarà di scena sul campo della Carpianese.

Tre punti importantissimi in ottica play-off per il Superga, che sbanca il difficile campo di Rosate (1-2). Dopo il vantaggio dei padroni di casa, i granata non si sono scomposti e hanno continuato a giocare producendo parecchie occasioni. Il pareggio lo sigla Galantucci su assist di Bianchi dopo una grande imbucata di Mariani. Il sorpasso è segnato invece dal solito Bianchi, messo davanti al portiere da Santoro. Il Superga è ora a 33 punti in sesta posizione, ad un solo punto proprio dalla Rosatese. Soddisfatto della prestazione mister Castellazzi: ”Sono contento per i ragazzi. Oggi abbiamo sempre giocato con personalità anche dopo lo svantaggio. Non era facile riprendersi subito dopo una sconfitta pesante in casa, ma lo abbiamo fatto rispondendo alla grande.” Nel prossimo turno al Buscaglia arriverà la Virtus Lomellina in una sfida cruciale per i play-off.

Nel derby lomellino di giornata a spuntarla è la Cassolese, che supera in trasferta la Gravellonese nel finale (3-4). I biancoblù vanno in vantaggio grazie a Terroni che devia una punizione di Richard. Passa pochissimo e la Gravellonese pareggia con Pedalà che segna di prima dopo una respinta non perfetta della difesa avversaria. A questo punto gli arancioverdi vanno in vantaggio grazie a Laino che realizza una punizione dalla sinistra (forse aiutato da una deviazione). Il pareggio della Cassolese però non si fa attendere: Terroni con un gran tiro dalla distanza “toglie la ragnatela”, mettendola sotto l’incrocio dei pali dove Pisani non può nulla. Nel secondo tempo ad andare in vantaggio è ancora la Gravellonese con Bersezio che come un rapace anticipa tutti nell’area piccola. A cinque dal termine il direttore di gara assegna un rigore alla Cassolese per fallo di mano, che Russo trasforma. In pieno recupero (93’) l’episodio che decide la partita: un difensore della Gravellonese scivola perdendo palla, Terroni s’invola e scarica su Richard che in corsa fa 3-4. Al 95’ viene espulso Russo per proteste, ma la Cassolese porta a casa tre punti che ipotecano la salvezza, facendola salire a quota 27. La Gravellonese rimane ferma a 21 punti in classifica, lontana in ogni caso dalle zone pericolose. Nel prossimo turno la Cassolese riceverà la Rosatese, mentre la Gravellonese sarà ospite del Bereguardo.

Vittoria importante per il Mede contro la Carpianese (2-0). I rossoneri, grazie alla doppietta di Elfjer, salgono a 28 punti in classifica raggiungendo così, a meno di sorprese, la salvezza con largo anticipo. Ottimo risultato per una società neopromossa dalla Terza Categoria. Nel prossimo turno i medesi saranno di scena a Gropello.

Proprio il Gropello è uscito sconfitto per 1-0 dal campo dello Zibido San Giacomo, rimanendo fermo a 15 punti in classifica in terz’ultima piazza. La prossima giornata i biancoviola riceveranno il Mede.

Tre punti di particolare valore per la Virtus Lomellina, che ha superato in casa per 1-0 lo Stella Bianca Casarile, seconda in classifica. L’eroe di giornata è stato Ramella, autore del gol. Questa vittoria permette alla Virtus di salire a 38 punti in classifica in quarta posizione. La settimana prossima la squadra di Sannazzaro sarà impegnata nello scontro diretto col Superga a Vigevano.