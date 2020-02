L'Ussgb paga il troppo nervosismo

La quarta giornata di ritorno in serie D si chiude con la sconfitta dell'Ussgb Abbiategrasso ieri sera sul campo del Soul Basket (65-59). Il quintetto di Gerosa se l'è giocata per buona parte del match nonostante le percentuali al tiro (3/14 di Sacchi e 2/13 di M. Facchi) e la situazione falli che ha presto condizionato la prova di Muzio. Gli abbiatensi chiudono avanti, seppur di stretta misura, i primi due quarti (16-18, 26-27), nel terzo hanno poi il loro miglior momento portandosi sul 42-49, ma nell'ultimo minuto e mezzo i padroni di casa, aiutati da due triple, fanno 8-0 di parziale (50-49 al 30'). L'ultima frazione si apre con un'altra bomba del Soul, l'Ussgb si innervosisce, G. Facchi e Sacchi pagano con l'espulsione per doppia sanzione e dalla lunetta gli avversari producono l'allungo decisivo (61-50). Migliori in campo per l'Ussgb Lonati e Pancrazi.

Ussgb Abbiategrasso Restelli, G. Facchi G. 12, Sacchi 7, M. Facchi 5, Lonati 12, Pancrazi 10, Mangiarotti 2, Muzio 4, A. Facchi 7, Comelli. All. Gerosa.