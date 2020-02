Anche tutto il basket lombardo si ferma

Attività sportiva quasi paralizzata anche in Lomellina causa allarme Coronavirus. Riguardo al basket il sindaco di Mortara, dopo aver fermato le manifestazione legate al Carnevale, ha deciso di chiudere stasera il PalaGuglieri dove era in programma la partita di serie C Gold tra Expo Inox Mortara e Virtus Cermenate. Il provvedimento ha anticipato quello del Comitato Regionale Lombardo che ha cosi disposto: "Visto l'evolversi della situazione contingente al Coronavirus in determinate aree della regione e data la difficoltà di gestire singolarmente le numerose richieste di sospensione gare comunica che da domenica 23 febbraio compresa, a scopo precauzionale, viene determinata la sospensione di tutte le gare dei campionati regionali di qualsiasi categoria, senior e giovanili, fino a mercoledì 26 febbraio. Le partite saranno recuperare in data da destinarsi".

Nei campionati dilettantistici di calcio molte le gare rinviate, la totalità quelle che coinvolgevano squadre del lodigiano, ma anche altre sono state bloccate. Restando alle compagini del nostro territorio in Promozione non si giocherà domani Città di Vigevano-Lomello e Bressana-Robbio, mentre resta in calendario Garlasco-Virtus Binasco. In Prima Categoria rinviata la partita del Dante Merlo tra Vigevano e Casteggio, mentre il derby Alagna-Mortara e Lungavilla-Gambolò non rientrano tra quelle sospese. Praticamente intatto invece il calendario del girone V di Seconda Categoria e del girone A di Terza.