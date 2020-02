Si ferma tutto lo sport lombardo

Tutto lo sport in Lombardia e in Veneto si ferma a titolo precauzionale in seguito ai casi di coronavirus accertati. La decisione è stata annunciata in serata dal presidente del consiglio Antonio Conte. Non si giocheranno pertanto anche le partite del campionato di calcio di serie A Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari. A pioggia tutti gli altri avvenimenti di ogni grado e disciplina sono stati bloccati. Il Comitato Regionale della Federazione Italiana Pallacanestro aveva già deciso di fermare l'attività a ogni livello fino a mercoledì 26, mentre la Lega Nazionale Dilettanti della Figc aveva sospeso una cinquantina di partite, ma adesso il provvedimento diventa globale come recita il comunicato diffuso poco fa sul sito del Comitato Regionale della Lnd: “In considerazione della sospensione delle manifestazioni sportive imposta con decreto d'urgenza all'intero territorio della Regione Lombardia a seguito dei casi di contagio da coronavirus, tutta l'attività regionale e provinciale prevista per domenica 23 febbraio è rinviata a data da destinarsi”.