Il "Divo" di Sky Sport Quiz Reward!

E' Divo Marrocolo, 33enne vigevanese, il vincitore della prima edizione di Sky Sport Quiz Reward, il primo game show italiano a tema sportivo che si è concluso questa sera con la finale che ha fatto seguito alle precedenti dieci puntate (otto elminatorie e due semifinali). Nell'ultimo dei quattro giochi Divo ha risposto più velocemente alle sette domande sui portieri, la sua materia, facendo meglio del 25enne veronese Leonardo Lipizer, esperto del pilota di Formula 1 Lewis Hamilton. Dei quattro finalisti il primo a essere eliminato era stato il 21enne bergamasco Luca Zucchinali che portava l'Italia ai Mondiali di calcio, quindi il 31enne romano Iacopo Guerrini, fanatico di Rafa Nadal. Divo, che lavora per un'azienda nel settore dell'alta moda, ma che sin da piccolo coltiva la passione per il calcio e soprattutto per i portieri, ruolo che ha sempre ricoperto in campo, ha fatto “Bingo” aggiudicandosi come premio riservato al vincitore un'auto elettrica, una splendida Bmw I3 120, nonché 4000 euro da donare su ForFounding, la piattaforma di Intesa San Paolo che sostiene Onlus e iniziative benefiche. Cinquemila le persone che si sono presentate al casting indetto da Sky, 32 i concorrenti scelti per prendere parte al quiz condotto da Marco Cattaneo e Sara Brusco, interamente registrato prima del Dpcm del 4 marzo scorso.