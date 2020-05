L'addio al professor Marco Spinaci

Ricoverato da diverse settimane all'ospedale di Vigevano, si è arreso proprio quando sembrava fosse riuscito a sconfiggere la terribile malattia di questo tempo. La scorsa notte ci ha lasciato il professor Marco Spinaci, che per quasi cinquant'anni aveva legato il suo nome a quello del Nuoto Club Vigevano. Nativo di Pesaro, classe 1937, dopo aver ottenuto il diploma Isef a Roma, Spinaci si era trasferito a Milano per intraprendere la carriera di educatore universitario, cattedratico presso la facoltà di scienze motorie dell'Università Cattolica. Nel 1970 il professore accettò l'invito di un gruppo di imprenditori cittadini per dirigere il nuovo centro sportivo di via Mondetti, dove, accanto al nuoto e al tennis, veniva insegnata anche la pratica del karate. Ormai vigevanese d'adozione, Spinaci aveva conservanto questo incarico fino a pochi anni fa, rimanendo poi attivo nell'ambito del tennis come Fiduciario della federazione per la provincia di Pavia.