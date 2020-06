Cassolese e Pro Cassolo, c'è l'unione delle forze

Il presidente della Cassolese (II Categoria), Mattia Delfrate e quello della Pro Cassolo (III Categoria), Giuseppe Iuliano, insieme alle rispettive società, stringono una collaborazione.

Ecco il comunicato risalente a stasera, giovedì.

«Nell'ottica di un'attività che possa, anche in questa complessa fase storica, porsi come positiva e propositiva all'interno della comunità locale, Unione Sportiva Cassolese e Pro Cassolo Calcio comunicano l'intenzione di dare vita a una stretta sinergia al fine di poter fornire a Cassolnovo e al territorio un servizio ancor più solido e attento alle esigenze di giovani e famiglie. Le società hanno concordato di stringere una collaborazione che possa nel concreto tradursi in una produttiva gestione delle risorse umane e non solo. Tali forze convoglieranno, arricchendo ulteriormente l'U.S. Cassolese, che per storia e blasone sarà l’unica società sportiva iscritta ai campionati FIGC-LND. L'obiettivo è quello di proseguire lungo la strada tracciata in questi anni, all'insegna di valori quali l'impegno, il rispetto delle regole e la lealtà dentro e fuori dal campo».

I termini dell'accordo verranno descritti nei prossimi giorni.