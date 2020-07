Selva Alta non fallisce all'esordio

Selva Alta riprende da dove aveva terminato: vincendo. Ma l'esordio in questo strano campionato di serie A1 disputato in piena estate si è rivelato tutt'altro che una passeggiata per i campioni d'Italia che hanno dovuto soffrire fino all'ultimo per aggiudicarsi il successo contro i combattivi siciliani del Match Ball Siracusa.

E dire che le cose si erano messe subito in discesa per Selva che si portava sul 2-0 grazie a Roberto Marcora e Filippo Baldi che superavano rispettivamente in due set Antonio Massara (64 62) ed Alessandro Ingarao (64 61). Siracusa riusciva però a riportarsi in parità conquistando gli altri due singolari. Simone Camposeo, opposto ad Ettore Zito, perdeva nettamente il primo set (16) per poi cedere il secondo al tiebreak, mentre la sfida tra numeri uno vedeva prevalere il tedesco Yannick Maiden su Antoine Hoang. Il francese, dopo aver perso il primo set per 26, riusciva a raddrizzare la situazione (64), ma poi nel tie-break di spareggio ai 10 punti (quest'anno adottato anche per i singolari per accorciare la durata degli incontri) si arrendeva 8 a 10. A decidere erano dunque i doppi disputati sotto il solleone del pomeriggio. Sul centrale Baldi/Hoang dovevano lottare nel primo set contro Massara/Ingarao (75), ma poi chiudevano in scioltezza (61). Quanto meno il pareggio era assicurato, ma Selva Alta non voleva accontentarsi confidando nell'exploit di Marcora/Dadda impegnati contro Maiden/Zito. Nel primo set i selvini recuperavano un break di svantaggio e andavano a imporsi per 64; con lo stesso punteggio perdevano però il secondo dopo aver sprecato qualche buona opportunità. A questo punto, per la seconda volta in giornata, si doveva far ricorso al super tie-break che però non aveva storia con Selva che dall'1-1 infilava sette punti consecutivi chiudendo sul 10-3.

Inutile dire che in un girone di sola andata era determinante partire con il piede giusto anche per sfruttare il vantaggio di giocare due partite su tre in casa. Domenica prossima non facile trasferta a Sassuolo, con gli emiliani reduci dalla vittoria di Maglie. Una gara che potrebbe già risultare decisiva per il primo posto del girone e dunque per la conquista dei play-off.