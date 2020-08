Anche Vigevano applaude la Milano-Sanremo

Poco dopo le 11.30 è transitata da Vigevano, sulla ex statale 494, la 111esima edizione della Milano-Sanremo. Un evento straordinario visto che il tradizionale percorso della “Classicissima” non contempla il passaggio dalle nostre strade, quest'anno si è reso possibile in quanto gli organizzatori hanno dovuto stravolgerne il percorso a causa dei problemi di viabilità esistenti in Liguria. 162 i corridori al via della prima Classica Monumento del 2020 dopo il periodo di lockdown. Tra i favoriti spicca il belga Wout Van Aert fresco vincitore delle Strade Bianche, dietro di lui i velocisti Sam Bennet e Caleb Ewan, mentre le speranze azzurre puntano su Vincenzo Nibali, Elia Viviani e Matteo Trentin.

Al passaggio da Vigevano, dopo appena una ventina di km dal via, era al comando un drappello di sette concorrenti che vantavano un cospicuo vantaggio (circa 5 minuti) sul gruppo. Questi i nomi dei fuggitivi: Mattia Bais (Androni Giocattoli Sidermec), Manuele Boaro (Team Astana), Alessandro Tonelli e Fabio Mazzucco (Bardiani), Damiano Cima (Gazprom), Hector Carretero (Movistar) e Marco Frapporti (Vini Zabù). Dopo Vigevano la corsa ha toccato in Lomellina anche Tromello, Ottobiano e Mede prima di dirigersi verso il Piemonte. L'arrivo a Sanremo è previsto dopo le ore 18.

Nel video il passaggio del gruppo sulla salita della Podazzera.