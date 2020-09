Un positivo nel Bressana, domani non si gioca a Garlasco

Dopo quasi sette mesi di stop, con le gare del primo turno di Coppa Italia (Promozione) e Coppa Lombardia (Categorie) riprende domani l'attività ufficiale del calcio dilettantistico lombardo. Tuttavia, già prima del fischio d'inizio alcune partite sono state sospese d'ufficio dal Comitato Regionale per dei casi di contagio da Covid 19. Uno di questi riguarda il Bressana che sarebbe dovuto scendere in campo a Garlasco. Uno dei giocatori (sebbene asintomatico) è infatti risultato positivo e da subito la dirigenza della società oltrepadana ha sospeso gli allenamenti sottoponendo a tampone tutti i tesserati. A quanto sembra tutti i controlli sono risultati negativi e la squadra potrà quindi tornare ad allenarsi, ma al momento non è dato sapere quando potrà essere recuperata la gara in questione. Un'altra partita che non si giocherà domani è il derby di Abbiategrasso tra Sporting e Virtus Abbiatense (Seconda Categoria). In questo caso la sorella di un giocatore dello Sporting è risultata positiva e a titolo precauzionale si è deciso di rinviare la partita in attesa di ulteriori controlli. Inutile dire che, a due settimane dall'inizio del campionati, quanto accaduto non fa che aumentare le perplessità sui protocolli adottati anche perchè i tempi d'attesa per i tamponi non sono certo quelli della serie A.

Le partite che riguardano squadre lomelline e che si giocheranno invece regolarmente domani sono Accademia Gaggiano-Robbio (Promozione), Mortara-Vigevano e Mottese-Castelnovetto (Prima Categoria), Superga-Cassolese, Bereguardo-Gropello San Giorgio, Real Torre-Virtus Lomellina (Seconda), Pro Ferrera-Zinasco (Terza).