Avanzano Vigevano '21 e Superga

Tra mercoledì e giovedì si è giocato l'ultimo turno della fase a gironi di Coppa Italia e Coppa Lombardia, anche se in realtà mancano ancora i risultati dei recuperi delle partite rinviate causa Covid.

In Promozione, il girone 31 vede attualmente l’Alagna capolista grazie alla vittoria maturata per 4-1 sul Garlasco. Le reti dei biancoverdi sono state siglate da Concolino, Ventrice, Migliavacca e Bilardo. Ancora da recuperare sia Garlasco-Bressana che Bressana-Alagna, partite che lasciano ancora in sospeso il verdetto sul girone. Nel girone 32 a conquistare la qualificazione è stata l’Accademia Gaggiano, che grazie alla vittoria per 1-4 all’Antona contro il Città di Vigevano (che era già fuori dai giochi), raggiunge il Robbio a 4 punti in classifica, ma con una migliore differenza reti che le permette di passare il turno. L’unica rete ducale del classe 2002 Limiroli.

In Prima Categoria nel girone 43 a spuntarla è il Vigevano 1921 di mister Claudio Conti, che grazie a una tripletta di Carnevale Schianca supera 3-1 il Castelnovetto al Dante Merlo, agganciando la Mottese (che aveva già incassato i tre punti dalla vittoria a tavolino con il Mortara squalificato) a quota 7 punti e passando così il turno per migliore differenza reti. I biancocelesti avevano bisogno di una vittoria con almeno due gol di scarto e hanno centrato l’obiettivo.

In Seconda Categoria il girone 67 vede il Superga qualificarsi grazie a una netta vittoria per 4-1 ai danni dello Sporting Abbiategrasso, riscattando così subito la sconfitta di domenica in campionato. A segno Palmisano, autore di una tripletta, e Bianchi. Sarà del tutto ininfluente il recupero del derby di Abbiategrasso. La Cassolese nell’altra sfida di giornata non va oltre lo 0-0 in casa contro la Virtus Abbiatense. I biancoblù avrebbero avuto bisogno di una vittoria e di una contemporanea sconfitta del Superga per passare il turno. Nel girone 68 passa invece la Real Torre grazie a un cammino senza intoppi, tre vittorie su tre. Il derby lomellino tra Gropello e Virtus Lomellina si chiude sul 2-1 per i biancoviola, che chiudono il girone al secondo posto. A segno per i padroni di casa Cannata con una doppietta, mentre per la Virtus gol di Tomasoni.