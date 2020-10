Castelnovetto sfortunato, gira bene al Gambolò

Terza sconfitta consecutiva per il Mortara che cede 3-0 ad Albuzzano. Risultato tutto sommato esagerato per l'undici di Buttè che, nonostante alcune assenze, per tutto il primo tempo ha retto più che dignitosamente. La partita è stata segnata da un episodio determinante. Sul finire del primo tempo Tedesco perde palla a centrocampo subendo probabilmente un fallo, da qui si sviluppa l'azione del primo gol dell'Albuzzano. Tedesco viene ammonito per proteste e già al primo minuto della ripresa subisce il doppio giallo che lascia i compagni in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo. Il raddoppio dei padroni di casa è oltremodo fortunoso con un cross dal fondo che viene deviato e finisce per sorprendere il portiere sul primo palo. La terza rete dell'Albuzzano arriva infine a tempo scaduto.

Miglior prestazione stagionale del Castelnovetto che tuttavia resta ancora fermo al palo, sconfitto in casa nel derby dal Gambolò. Il Castelnovetto ha sempre avuto in mano la partita, sbagliando però l'inverosimile, almeno 5-6 occasioni nitide con Petrarulo e Fogazzi, cogliendo anche una traversa con Rolandi quando il risultato era ancora sullo 0-0 e un palo con Awogni dopo essere passato in svantaggio. A decidere il match è stata così una sfortunata deviazione di Fogazzi su un calcio di punizione battuto dall'esterno attorno al 25' della ripresa. Per il Castelnovetto, dunque, un momento estremamente sfortunato, anche se la prestazione fa ben sperare per il prosieguo del campionato, mentre il Gambolò, dopo la tegola della prima gara di campionato persa a tavolino per la posizione irregolare di un giocatore, incamera il secondo successo di fila.