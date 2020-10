Bonomi, che batosta all'esordio!

Inizio shock della Paolo Bonomi nel campionato di serie A1 di hockey prato. Ancora in difetto di preparazione e con alcune gravi assenze, su tutte quella di Ursone, i lomellini sono stati sconfitti per 5-0 a Villar Perosa dal Valchisone. “In effetti il risultato è abbastanza bugiardo – commenta l'allenatore Stefano Angius – come ammesso anche dai nostri avversari, sintetizzando si potrebbe dire che noi abbiamo giocato e loro fatto i gol. Soprattutto nei primi due quarti abbiamo spinto creando occasioni che non sono state concretizzate, invece loro in una delle poche occasioni offensive hanno trovato la via del gol, comunque noi eravamo assolutamente in partita e stavamo giocando bene. Purtroppo nel terzo quarto siamo entrati con un'altra mentalità, un po' abbiamo sofferto il campo e la precaria condizione di alcuni giocatori, fatto è che alcuni errori grossolani ci hanno condannato a questo grosso passivo. Nell'ultima frazione la squadra ha cercato di reagire, ma il gol non è arrivato. Comunque nel complesso sono abbastanza fiducioso perchè la prova non è tutta da buttare, anzi, e c'è tempo per recuperare anche grazie alla particolare formula del campionato”. Sabato prossimo per la Bonomi esordio sul campo amico di Castello d'Agogna, ospite il forte Bra.