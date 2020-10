Non allontaniamo i giovani dallo sport!

Nel prossimo Dpcm che dovrebbe essere varato entro il 15 ottobre si prevedono nuovi provvedimenti restrittivi che andrebbero a toccare anche lo sport, in particolare quelli da contatto a livello amatoriale come il calcetto e il basket. In teoria sarebbero quindi salve tutte le attività riconosciute dal Coni (federazioni e discipline associate) e dal Comitato paralimpico a livello dilettantistico e giovanile. In ogni caso, proprio per salvaguardare un'attività di primaria importanza, alcune società, fra cui anche la Pallacanestro Vigevano, hanno emesso nella giornata di oggi un comunicato congiunto che qui riportiamo.

“Le Società promotrici del seguente comunicato vogliono esprimere un concetto di riflessione che sta a cuore, ma non riguarda esclusivamente il campionato di appartenenza. Come sapete dietro alle nostre Società esistono attività giovanili che sono il vero motore che ci fa andare avanti da anni e ci danno gli stimoli per fare i sacrifici che facciamo. Ma vi preghiamo, come Ministro, come CONI, come genitori/zii/nonni, come persone, di non fermare le giovanili perché sarebbe l’ennesimo dramma psicologico che faremmo vivere ai nostri ragazzi/e che sono allo stremo delle forze mentali, che vanno a scuola in condizioni difficili, che perderebbero l’ennesimo anno di campionato, di crescita tecnica, di crescita fisica, di sana maturazione, rischiando anche di perdere intere generazioni di giocatori pro-futuro. Vi invitiamo a fare tutto il possibile per pensare a un modo per non fare allontanare i nostri giovani dal nostro sport e dallo sport in generale. Questo è secondo noi il problema più importante e grave di eventuali ulteriori stop e per questo dobbiamo chiederci noi tutti se davvero non esiste un’altra soluzione? A quelli che hanno poteri decisionali, di fare una profonda riflessione e trovare tutte le possibile soluzioni alternative per permettere, soprattutto ai giovani, di non smarrirsi ulteriormente, di non perdere fiducia e continuare a vedere lo sport come occasione di crescita e gratificazione. Aiutiamo i giovani, permettiamogli di continuare a sognare!”