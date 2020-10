Il passaggio da Vigevano della 19esima tappa

Il transito da Vigevano della 19esima tappa del Giro d'Italia è avvenuto nel primo pomeriggio con circa un'ora di ritardo, causa la protesta dei ciclisti che ha portato l'organizzazione a dimezzare la lunghezza del percorso. Il via non è stato dato infatti da Morbegno, bensì da Abbiategrasso, con arrivo sempre ad Asti dove a imporsi è stato il ceco Cerny, che già era andato in fuga subito dopo il via insieme ad altri due compagni. Lungo il tracciato cittadino è stato ricordato Andrea Bazzigaluppi, giovane avvocato e dirigente della Viris Vigevano, scomparso in un incidente stradale nel 2012.