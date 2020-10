La Bonomi rompe il ghiaccio a Reggio Emilia

Positiva ripresa di campionato per la Bonomi che, dopo la netta sconfitta nella gara d'esordio a Villar Perosa e il rinvio di quella con il Bra, è andata a imporsi questo pomeriggio a Reggio Emilia contro la Città del Tricolore (1-3). La squadra di Angius è stata brava a imporre il suo gioco nonostante una partenza in salita per la rete subita nel primo quarto: un errore in fase di costruzione ha infatti consentito agli emiliani, veloci in fase di ripartenza, di andare in rete con David Corradini. I lomellini non si sono però scomposti e di tempo in tempo sono cresciuti trovando le giuste misure. La Bonomi a dire il vero non ha creato tanto, ma ha fatto un buon possesso che ha consentito di guadagnarsi tanti corti, ben otto, su due dei quali sono arrivate le reti di Ursone e Rubin. Quindi i biancoverdi hanno intercettato un corto battuto da Reggio Emilia e sviluppato un bel contropiede che si è concluso con un assist di Ursone per Sposato appostato sul secondo palo.

Domani la federazione ha disposto il recupero delle gare non disputate sabato scorso, pertanto la Bonomi ospiterà a Castello d'Agogna a partire dalle ore 15 il Bra. Una partita che magari non avrà la stessa valenza delle ultime in quanto i lomellini sono in fase di ricostruzione e in squadra stanno facendo esperienza molti giovani, ma pur sempre una classica del massimo campionato di hockey prato. Nell'undici lomellino, che ha positivamente recuperato Ursone, mancherà probabilmente Eguizabal, alle prese con un risentimento muscolare.