La Bonomi cede di misura alla corazzata Bra

Dopo la vittoria di ieri a Reggio Emilia, bella prova della Paolo Bonomi a Castello d'Agogna nel recupero della seconda giornata del campionato di hockey prato di serie A1. I lomellini, pur sconfitti per 3-2, hanno affrontato alla pari il Bra, squadra costruita per vincere il campionato e che annovera tre stranieri, oltre ai due fratelli Padovani, ex di turno.

La gara è stata bella e divertente. La Bonomi è riuscita a essere compatta e ha limitato la qualità tecnica e di corsa degli avversari cercando di agire in contropiede. Non a caso il gol del vantaggio è arrivato proprio da una ripartenza, ben condotta sul fronte sinistro e finalizzata da Arlenghi appostato sul secondo palo. L'incontro è poi proseguito sul filo dell'equilibrio. Il Bra è riuscito a pareggiare trasformando direttamente un corto con Lorenzo Padovani, il secondo gol di Raimo è stato contestato dai lomellini per un fallo non fischiato, mentre il terzo è stato un rigore trasformato da Ghobran. La Bonomi non si è però arresa e a 5 minuti dalla fine è riuscita a riaprire la gara con una spettacolare stoccata di rovescio di Nabarro.

“Forse il risultato più corretto – sottolinea il tecnico Stefano Angius – sarebbe stato il pareggio, anche per qualche decisione arbitrale che non ci ha del tutto convinto. Comunque sono contento dei ragazzi che ci hanno messo grinta e coraggio". Da rimarcare la bella prova di Carrozzo, autore di qualche bella parata quando la squadra, sbilanciatasi in avanti, si è un po' esposta alle ripartenze dei piemontesi”.

Sulla base dell'ultimo Dpcm il massimo campionato di hockey prato, se non interverranno ulteriori novità nei prossimi giorni, dovrebbe proseguire e sabato prossimo la Bonomi affronterà subito la gara di ritorno a Bra.