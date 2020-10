Bonomi ancora a testa alta con il Bra

Ancora una sconfitta di misura per la giovane Bonomi contro l'esperto Bra. Domenica scorsa i piemontesi si erano imposti a Castello d'Agogna per 3-2, quest'oggi sul proprio campo hanno invece prevalso 2-1 in una gara nel complesso equilibrata, anche se obiettivamente le occasioni per i padroni di casa sono state maggiori e la sconfitta è stata contenuta grazie soprattutto alle ottime parate del bravo Carrozzo. Il Bra passa a condurre nel primo quarto grazie a uno spunto irresistibile di Ghobran, nel terzo periodo i locali raddoppiano con un corto battuto da Koshelenko sfortunatamente deviato sotto la traversa da un difensore della Bonomi. Nelle ultime due frazioni i lomellini hanno comunque una bella reazione che li porta ad accorciare le distanze grazie a un rigore conquistato da Pons e trasformato da Ursone. Nel finale c'è anche l'occasione del pareggio, che però sfuma. Soddisfatto il tecnico Stefano Angius: “Anche quest'oggi abbiamo tenuto bene il campo e siamo riusciti ad arginare nei limiti del possibile una squadra che ci è superiore sia fisicamente che in fatto d'esperienza”.

Domani di nuovo in campo per il penultimo impegno prima della sosta: a Castello d'Agogna arrivano i reggiani della Città del Tricolore, già sconfitti all'andata dalla Bonomi e anche oggi sonoramente battuti (5-1) sul campo del Valchisone.