L'Atletica Vigevano piange Angelo Filighera

Un grave lutto ha colpito oggi la grande famiglia dell'Atletica Vigevano. Il Covid ha infatti portato via Angelo Filighera, 83 anni, storico allenatore di tante generazioni di atleti e atleti che sono cresciuti sulla pista del Dante Merlo. In una settimana ha seguito la sua adorata Cesarina, anche lei mancata a causa del virus. "Fili è stato un punto di riferimento costante - dice il direttore tecnico Oscar Campari - per tanti giovani vigevanesi che hanno scelto di fare atletica e dai suoi insegnamenti sono sbocciati campioni, poi diventati campioni anche nella vita". Anche una volta smesso di allenare, Filighera aveva continuato a mostrare il suo attaccamento alla società collaborando nell'organizzazione di eventi, ma il suo grande cuore l'aveva portato a prestare un servizio di volontariato per i più deboli. Commosse parole anche del presidente dell'Atletica Vigevano, Gianni Merlo: "Angelo era il mio coach, il nostro coach. Con l'eterna sigaretta in bocca, era sempre sereno e mi parlava con calma, non faceva mai drammi". Alle figlie Daniela e Chiara giungano anche le condoglianze dell'Informatore Vigevanese.