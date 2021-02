Il basket cittadino piange Gianluca Bottacin

Il cuore di Gianluca Bottacin ha lottato come quello di un leone, come quello della sua cara Reyer, anche se ormai da qualche giorno non c'erano più margini per nutrire speranze, attaccato a una macchina all’ospedale San Carlo di Milano in seguito al danno cerebrale che l'aveva colpito a metà della scorsa settimana. Se n'è andato questa notte, dopo che la famiglia aveva acconsentito all'espianto degli organi per la donazione. Bottacin aveva solo 59 anni ed era conosciuto in città per la sua attività lavorativa, era dirigente di banca, e il suo passato e presente cestistico. Gianluca era infatti arrivato alla Pallacanestro Vigevano alla fine degli anni 80, proveniente dal prolifico vivaio della Reyer Venezia. Una volta lasciato il basket giocato si era stabilito definitivamente nella nostra città convolando a nozze con Roberta Sala, insegnante e titolare di una scuola di danza, da cui ha avuto due figli, Jacopo e Filippo che dal padre hanno ereditato la stessa passione per la palla a spicchi. Da almeno un decennio il “Botta” era tornato a frequentare assiduamente il mondo del basket cittadino, dirigente della Cat Vigevano, società per la quale si è prodigato soprattutto in ambito giovanile. Tutti lo ricordano come una persona affabile e gentile, che non incuteva timore, nonostante i suoi oltre due metri d’altezza. Da anni lottava con una malattia del sangue che lo costringeva a sottoporsi assiduamente a cure sfibranti che però non gli avevano mai tolto il sorriso e la voglia di impegnarsi a fondo per lo sport che ha sempre amato. Ancora martedì scorso era in Carducci per pianificare con gli altri dirigenti il ritorno in palestra delle giovanili della Cat. Il giorno dopo l'improvviso malore che l'ha stroncato. Alla moglie Roberta e ai figli le condoglianze dell’Informatore.