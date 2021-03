La "Settimana Biancoceleste" per ricordare i cento anni del Vigevano Calcio

Come molti sanno, l’Informatore Vigevanese ha deciso di celebrare il secolo di vita del Vigevano Calcio con un inserto in uscita l’ultimo giovedì di ogni mese, questo per tutto il 2021. Ma questa settimana cade con esattezza l’anniversario della nascita del sodalizio biancoceleste. Il 3 marzo di cento anni fa, infatti, in una sala dell’Osteria della Spagna i soci fondatori sottoscrissero l'atto costitutivo dei Giovani Calciatori Vigevanesi, prima denominazione del sodalizio che successivamente per alcuni anni assunse anche il granata in ossequio allo stemma della città, colore che poi da sempre ne ha contraddistinto la seconda maglia. In un secolo di vita il Vigevano ha vissuto anni gloriosi partecipando a 12 campionati di serie B (l'ultima volta nel 1958/59) e a 19 di serie C (l'ultima nel 1978/79), è passato purtroppo anche da due fallimenti e come tutte le società, dopo lo stop causato dalla Seconda Guerra Mondiale, da oltre un anno deve ora convivere con il difficile periodo della pandemia. Proprio per questo motivo la società biancoceleste, nell'impossibilità di allestire una festa vera e propria, ha deciso di lanciare la seguente iniziativa che volentieri condividiamo. Tutti gli sportivi che hanno a cuore il Vigevano Calcio sono invitati a mostrare con orgoglio per tutta la settimana i colori biancocelesti, vestendo una sciarpa o un berretto, ponendo un cuscino o un vessillo in bella mostra sull'auto, esponendo una bandiera o una maglia dalla finestra o dal balcone di casa, allestendo la vetrina di un negozio o di un bar. Sarà questo il modo per essere vicini, seppur a distanza, alla nostra squadra e per dire sempre e solo, Forza Giovani!