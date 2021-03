La Bonomi torna superando il Bondeno (5-2)

Dopo appena cinque gare disputate in autunno e la lunga sosta invernale, è ripreso oggi il campionato di serie A1 di hockey prato con la Paolo Bonomi che si è imposta a Castello d'Agogna per 5-2 alla formazione emiliana del Bondeno. Nonostante il netto punteggio, all'inizio della gara i lomellini si sono trovati a rincorrere gli avversari, per due volte in gol grazie a due corner corti di Cardenas. Ma la Bonomi è stata brava a mantenere la calma e, una volta prese le misure contro una squadra che non affrontava da anni, ha cominciato a macinare gioco e occasioni. Il pareggio è arrivato con due corti di Sozzi, poi altri due corti di Ursone hanno dato il vantaggio, infine nelle battute conclusive l'unica rete su azione della giornata, firmata ancora da Sozzi. Molto soddisfatto della prestazione il tecnico Angius: “Sono contento perchè ho visto una squadra pimpante e ben preparata a livello fisico. Buon anche il recupero degli infortunati Costa e Pons, mentre Comello ha sostituito in porta l'ancora indisponibile Carrozzo. Da segnalare anche il buon debutto da titolare del classe 2005 Alessandro Frego che si è dimostrato già pronto per questo campionato”. Sabato prossimo la Bonomi giocherà ancora in casa ospitando il Bologna, formazione decisamente più competitiva dell'anno scorso e che sta conseguendo buoni risultati: si preannuncia, insomma, una gara tosta.