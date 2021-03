La Bonomi "fa secco" anche il Bologna

La Paolo Bonomi pare ben intenzionata a tener saldo il fortino di Castello d'Agogna in questa ripresa del campionato di serie A1 di hockey prato. Nel secondo impegno casalingo consecutivo i lomellini hanno quest'oggi superato il Bologna per 4-2. A differenza della gara della scorsa settimana contro il Bondeno, nella quale la Bonomi aveva dovuto recuperare due reti di svantaggio, stavolta la partita si è subito ben indirizzata nei primi minuti con il gol su azione di Lattanzio che, ricevuta la pallina dalla destra, spalle alla porta, si è ben girato facendo secco il portiere emiliano. Forte del vantaggio, la Bonomi ha continuato a giocare bene, con il solo difetto di non concretizzare le occasioni create. Il Bologna, nelle cui fila mancavano alcuni elementi d'esperienza, con il passare del tempo ha preso un po' di fiducia creando qualche sporadica giocata, ma nel complesso la partita non è mai stata in discussione, tant'è vero che Stefano Angius ha concesso anche oggi un buon minutaggio ai giovani Spitale e Frego, i quali stanno meritandosi la fiducia del tecnico. Dopo l'1-0 di metà incontro, la Bonomi ha poi allungato con due corti ben trasformati da Ursone e Sozzi. La seconda parte del match è stata caratterizzata dai tanti cartellini gialli e così prima il Bologna e poi la Bonomi sono state costrette per alcuni minuti a giocare in nove. Gli emiliani hanno trasformato anche loro due corti con Missaglia, di mezzo la quarta rete dei padroni di casa, su azione con Fastrich. Soddisfatto Angius anche per il graduale recupero degli infortunati. Quest'oggi mancava solo Cavallini, assente per un impegno di lavoro, e il portiere titolare Carrozzo, sulla strada del pieno recupero, ancora ben sostituito da Comello. Con questo risultato la Bonomi scavalca il Bologna al terzo posto della classifica. Sabato prossimo terzo impegno casalingo consecutivo contro l'Adige, fanalino di coda del girone.