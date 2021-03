Tre su tre della Paolo Bonomi

La Paolo Bonomi sfrutta il calendario favorevole infilando la terza vittoria consecutiva sul campo amico di Castello d'Agogna. Contro il fanalino di coda Adige è stato davvero tutto facile come spiega del resto il risultato di 6-1. I trentini hanno perso quest'anno gli elementi più rappresentativi, emigrati in un'altra compagine di serie B, e chi è rimasto dimostra di non essere per il momento ancora all'altezza del campionato di serie A1. La Bonomi ha potuto così esaltarsi nella costruzione del gioco. La gara si è subito incanalata a favore con la rete di Ponce a metà del primo quarto. L'unica pecca di quest'oggi è stata la poca precisione sui corner corti, infatti i lomellini sono riusciti a trasformarne solo uno su dieci. Poco male, visto che le altre reti sono arrivate su belle azioni manovrate. Oltre alle doppiette di Ursone e Pons e alla rete di Sozzi, da registrare il primo gol in serie A del classe 2004 Nicolò Spitale, un ragazzo che sta evidenziando un ottimo potenziale. Per l'Adige l'unica segnatura è arrivata invece su deviazione della difesa su corner corto.

Domani pomeriggio, sempre con inizio alle 15.30, è in programma il recupero della gara con il Valchisone non disputata in autunno. L'impegno sarà di sicuro più difficile considerando che quest'oggi i piemontesi hanno facilmente avuto ragione del Cus Padova (7-1). Una vittoria della Bonomi, seconda in classifica alle spalle dell'irraggiungibile Bra, potrebbe dare ai lomellini il matematico accesso ai play-off.