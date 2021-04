Mortara, è un'altra impresa

Ancora una mezza impresa di Mortara che ieri sera al PalaGuglieri, nel turno infrasettimanale di C Gold, ha fatto suo lo scontro diretto con il Valceresio Arcisate (68-62) nonostante una rosa falcidiata dagli infortuni. Oltre a Mattia Sacchi (per lui stagione finita dopo la rottura del crociato), erano infatti assenti Andrea Facchi (spalla) e Daniel Muzio (ginocchio). La gara quasi sempre in equilibrio con gli ospiti che hanno chiuso la prima frazione avanti di due lunghezze (20-22), mentre le altre tre frazioni sono state appannaggio, seppur di misura, dell'Expo Inox (18-15, 14-11 e 16-14). Assoluto mattatore del match è stato Marco Bonesso, top scorer con 30 punti e ben 39 di valutazione. La guardia veneta ha complessivamente tirato 11/19 dal campo, 6/7 ai liberi, ha subito 10 falli, catturato 6 rimbalzi e distribuito altrettanti assist. A bilanciare la non eccelsa serata del lituano Stonkus (2/11 da 3 e 2/7 ai liberi), le buone prove di Lonati e di capitan Invernizzi. Con questi due punti Mortara, nonostante la situazione emergenziale, può sperare nel raggiungimento della salvezza diretta senza passare dai play-out. Il prossimo impegno sarà il primo maggio, ancora in casa, contro Milanotre e per quella data si spera di poter recuperare Muzio.



Expo Inox Mortara Bettanti 2, Bonesso 30, Invernizzi 10, G. Facchi, Stonkus 12, M. Facchi, Ratti 2, Lonati 12; ne Pirovano, Gioia. All. Zanellati.

Valceresio Arcisate Brotto, Cucchi 4, Garbarini 10, Iaquinta 18, Giglio 3, Idrissi, Clark, Dal Ben 5, Colombo 7, Gaye 5; ne Fabbrini, Tavasci. All. Bianchi.