Bonomi, solo un pareggio a Bologna (2-2)

Nel terz'ultimo impegno del girone di qualificazione la Paolo Bonomi torna dalla trasferta di Bologna con un pareggio per 2-2 che di sicuro va stretto ai lomellini, anche se la prestazione fornita dai ragazzi di Angius non è stata molto brillante e soprattutto la squadra ha sbagliato ancora tanto nella fase finalizzativa così come già era successo nelle ultime uscite. La Bonomi è stata sempre costretta a inseguire. All'inizio del secondo quarto i bolognesi si portano infatti a condurre con una rete che è un mix di bravura e fortuna. I biancoverdi riescono a pareggiare poco prima del riposo lungo con una bella azione finalizzata da Fastrich, ma alla ripresa del gioco i padroni di casa tornano avanti nel punteggio sfruttando una dormita della retroguardia lomellina. Da quel momento gli emiliani non creano più nulla e si chiudono a difesa del vantaggio, la Bonomi crea diverse occasioni, anche su corner corto, ma un po' per la bravura del portiere, un po' per imprecisione riesce solo a trovare la rete del definitivo 2-2 con Ursone. Un risultato che rimette in discussione il secondo posto con i lomellini che vedono avvicinarsi a un sol punto il Valchisone, oggi vittorioso per 3-0 sull'Adige. La squadra di Castello d'Agogna, in ogni caso, è ancora padrona del proprio destino, basterà infatti vincere gli ultimi due incontri, in trasferta sul campo del fanalino di coda Adige e poi in casa contro il Cus Padova, per garantirsi l'accesso ai play-off da seconda classificata.