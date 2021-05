La Cgr Bonomi "vede" il secondo posto

La Cgr Bonomi passa sul campo del fanalino di coda Adige (1-2) e il contemporaneo pareggio tra Cus Padova e Valchisone (2-2) avvicina i lomellini al raggiungimento del secondo posto, piazzamento utile in ottica play-off. A una giornata dal termine del girone di qualificazione del campionato di hockey prato di serie A1 la squadra di Castello d'Agogna ha infatti 24 punti, tre in più rispetto all'accoppiata Valchisone-Città del Tricolore, con il Cus Padova che domani, domenica, vincendo il match di recupero a Bologna, ha la possibilità di agganciare questo terzetto. Sabato prossimo a Castello d'Agogna si giocherà il confronto diretto tra la Cgr e il Cus Padova e alla squadra di Angius basterà un pareggio per raggiungere l'obiettivo.

La gara di quest'oggi ha tuttavia confermato le problematiche a livello realizzativo evidenziate dalla squadra nelle ultime uscite. La Cgr, infatti, pur dominando il gioco e creando numerose occasioni da rete, è riuscita ad andare a segno solo due volte, manifestando una certa imprecisione sui corner corti, colpendo una traversa e mancando più volte la deviazione vincente sotto porta. Così la Bonomi è riuscita a sbloccare il risultato solo nel terzo quarto con Sozzi sugli sviluppi di un corto battuto da Rubin. Il raddoppio su bella azione manovrata con Lattanzio abile a sfruttare il passaggio di Fastrich. L'Adige ha poi accorciato le distanze proprio in chiusura conwh un lancio lungo sul quale la difesa lomellina ha un po' dormito.