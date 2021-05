Garlasco batte Brugherio e vola in semifinale

I Pinguini volano in semifinale. Dopo il successo per 3-0 dell'andata, a Garlasco bastava vincere un set per passare il primo turno dei play off: per sgomberare il campo da ogni dubbio, in casa dei Diavoli Rosa Brugherio gli uomini di coach Marco Maranesi hanno vinto per 0-3, mettendosi in mostra con una prova solida ed efficace. La gara, di fatto, è finita dopo il primo periodo, messo in cassaforte dai lomellini per 20-25; nonostante la pratica fosse ormai già in archivio, il secondo set è stato quello più combattuto, con i garlaschesi che hanno chiuso i giochi soltanto sul 24-26. Il 18-25 finale ha sancito l'esito del match, con la testa di Di Noia e compagni che probabilmente era già alla Sardegna, casa dei prossimi rivali: Garlasco, infatti, nella semifinale play off se la vedrà contro il Cagliari. Domani toccherà alle ragazze della B2 femminile giocarsi il passaggio del turno dopo la sfida vinta mercoledì sera per 3-2 contro il Volley Marudo.