Play-off: la Bonomi batte la Roma (6-1) e avanza

La Cgr Bonomi supera il primo ostacolo nella fase finale del campionato di serie A1 di hockey prato. Nel'incontro preliminare dei play-off scudetto i lomellini si sono imposti questo pomeriggio al campo Tre Fontane della capitale sui padroni di casa dell'Hc Roma per 6-1. La Bonomi era favorita, ma la vittoria non era così scontata viste le condizioni particolari che l'hanno costretta a scendere in campo poco dopo l'arrivo a Roma al termine di un lungo viaggio iniziato alle 5 del mattino. Tuttavia la squadra è stata brava a seguire le indicazioni del tecnico Angius, ha sfruttato la prima parte del match per entrare in partita e poi alla distanza ha approfittato del calo fisico dei romani, forte di una condizione atletica nettamente migliore. All'inizio non è stato facile trovare spazi visto che la Roma ha impostato una gara prettamente difensiva e nel secondo quarto i laziali sono passati addirittura in vantaggio sfruttando una piccola disattenzione della difesa lomellina. La Cgr però reagisce e trova subito il pareggio con un corto di Ursone. Nella seconda parte del match si assiste a tutta un'altra partita, la Bonomi domina in lungo e in largo e dopo il vantaggio, siglato ancora su corto da Ursone, trova le altre segnature su azione con Ponce, Fastrich, Lattanzio e Polledri.

Domani la Cgr affronterà la vincente di Amsicora Cagliari-Città del Tricolore Reggio Emilia (gara posticipata a questa sera) per un posto nelle semifinali scudetto del prossimo fine settimana a Bra.