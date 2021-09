Il Castelnovetto passa a Mortara (0-1)

Il primo derby lomellino va al Castelnovetto che passa di misura a Mortara (0-1) grazie a una bella rete realizzata da Finesso alla mezz'ora del primo tempo. Gli ospiti hanno avuto diverse altre occasioni, ma hanno sprecato tanto e così nel finale hanno rischiato di essere ripresi dai padroni di casa che hanno colpito un palo in mischia susseguentemente a una punizione dalla tre quarti. Unica nota negativa per il Castelnovetto l'infortunio patito da Pregnolato: si teme uno stiramento la cui gravità sarà valutata nei prossimi giorni.

Clamorosa sconfitta per il Gambolò, travolto 9-0 a Siziano dal Lanterna. Praticamente non c'è mai stata partita, visto che già a metà incontro i padroni di casa avevano messo a segno sette reti. Mattatore assoluto del match l'attaccante Carbone, autore di una cinquina. Gli altri gol sono stati realizzati da Lentini, Malcovati, Tacconi e Corbella. I dirigenti del Gambolò non fanno drammi per questa batosta all'esordio: “Sapevamo che l'inizio sarebbe stato molto difficile – dice il ds Salerno – la squadra è molto giovane e rinnovata, se possibile cercheremo di fare qualche innesto, comunque c'è da rimboccarsi le maniche e lavorare, senza demoralizzarsi”.