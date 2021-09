Debutto "olimpico" per l'associazione Aldo Pollini

La neonata Associazione Aldo Pollini ha avviato le sue attività dedicate allo sport e alla disabilità annunciando quest'oggi una partnership con la Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici per sostenere due giovani atleti nel loro percorso di preparazione verso le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. L’annuncio dato dal presidente dell’Associazione Raffaella Pollini è stato accompagnato dalla consegna di attrezzatura per gli allenamenti a due giovani azzurri. Martina Vozza con l'atleta guida Ylenia Sabidussi ha ricevuto un tandem gravel, mentre Federico Vozza scarpe da arrampicata, entrambi indispensabili per completare l’allenamento fisico in vista dell’imminente stagione invernale. La cerimonia si è tenuta allo Stadio Dante Merlo alla presenza del Sindaco Andrea Ceffa e dell’Assessore Andrea Sala, della presidente Fisip Tiziana Nasi e del presidente del Pool Vigevano Sport Oscar Campari dove gli atleti della nazionale paralimpica di sci alpino sono impegnati in una sessione di allenamenti dal 21 al 24 settembre.

Nel video Raffaella Pollini parla del progetto.