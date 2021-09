Il ritorno degli Aironi è vincente

A distanza di ben 524 giorni gli Aironi Robbio tornano a giocare una gara di campionato e lo fanno proprio contro l'Olympia Voghera contro cui avevano disputato l'ultima partita della stagione 2019/20 prima della sospensione dell'attività causa Covid. E' un successo agevole quello conquistato dai lomellini (92-58) contro una formazione giovane, in pratica l'Under 19 del Tortona in prestito a Voghera, superata alla fine per 92-58. Di fatto, nonostante la verve degli avversari, non c'è stata partita, come testimoniano i parziali intermedi: 34-19, 50-33, 74-41. Robbio, che la passata stagione ha rinunciato a disputare il campionato di C Silver, aldilà del valore degli avversari, è andata oltre le aspettative: pur senza il play Rovina e con Tardito e Gallina non ancora al top, il quintetto di coach Zanotti ha infatti corso e tirato bene. Migliori in campo Pozzi e Grugnetti, bene anche l'ex Vigevano Appendini, anche lui al palo la passata stagione con Busto. Domenica prossima, 3 ottobre, Robbio andrà in cerca di conferme a Settimo.

Aironi Robbio Castano 13, Pozzi 20, Gabetta, Sata, Gallina 5, Yahya 4, Grugnetti 19, Appendini 11, Tardito 8, Colombi 3, Comelli 2, Buzzin 7. All. Zanotti.

Olympia Voghera Bellinaso, Armanino 2, Biaggini 6, P. Lisini 4, Zonca, M. Lisini 8, Baldi 11, Barbieri 2, Velloso 2, Marangon, Rota 12, Tambiwe 11.