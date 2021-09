L'Expo vince con la difesa

Buona la prima nel campionato di C Gold per l'Expo Inox anche se la partita con il Valceresio Arcisate, come dice il punteggio finale di 52-45, non è stata di sicuro esaltante. Nella nuova “casa” di Parona il quintetto di coach Zanellati ha forse patito un po' l'emozione dell'esordio sbagliando molto in attacco; per fortuna una buona difesa è bastata per portare a casa i primi due punti. I lomellini hanno sempre condotto nel punteggio, ma solo all'inizio del terzo periodo hanno dato la senzazione di poter andare via, raggiungendo il massimo vantaggio sul 41-26. Poi però un parziale di 11-0 ha rimesso in partita Arcisate che a circa 3 minuti dalla fine ha impattato a quota 45. A questo punto Monacelli, dopo aver “litigato” per tutto il match con il canestro (3/13 dal campo), ha infilato la bomba e i tiri liberi della staffa. Da segnalare la doppia doppia dell'argentino Garcia, discreta anche la prova in regia del connazionale Bazani. A parte Muzio, troppo timorosa invece la prova degli altri giovani del Battaglia.

Expo Inox Battaglia Bazani 13, Garcia 12, Monacelli 13, Muzio 8, Bettanti 2, Lonati 2, A. Facchi, G. Facchi, Invernizzi 2; ne Pirovano. All. Gerosa.