I 100 anni del Cai Vigevano in una mostra

Viene inaugurata quest'oggi, alle ore 17, nella Strada Sotterranea del Castello Sforzesco (ingresso da via XX Settembre) la mostra che celebra i cento anni di storia della sezione di Vigevano del Club Alpino Italiano. Allestita dall'architetto Anna Pavesi, la mostra esporrà attrezzi, fotografie, libri e riviste con il corredo di alcuni filmati. Per il suo secolo di vita il sodalizio, alla cui guida c'è ora Enrico Cerri, succeduto da poco a Giovanni Frau, ha anche dato alle stampe un volume, curato da Gianfranco Francese, che sarà distribuito gratuitamente ai soci e poi messo in vendita in alcune librerie cittadine. La mostra in Castello resterà aperta sino al 17 ottobre con questi orari: dal lunedi al venerdi dalle 10 alle 18, il sabato e la domenica dalle 10 alle 19. Ingresso libero.