La Cgr Bonomi rialza la testa: 4-0 al Cus Cagliari

Finora la Cgr Bonomi sta facendo vedere di non avere mezze misure nel campionato di hockey prato di serie A1. Dopo la netta sconfitta di Roma contro la Tevere Eur della settimana scorsa, l'undici lomellino è tornato quest'oggi a una larga vittoria nel match casalingo contro il neopromosso Cus Cagliari (4-0). La partita si indirizza subito a favore dei padroni di casa che, dopo aver sfiorato la rete su corto, sbloccano il risultato con una bella girata dell'argentino Guzman. Poco dopo arriva il raddoppio, firmato sotto porta da Missaglia, alla sua prima rete in biancoverde. Nelle due frazioni centrali poche le occasioni, se non su corner corto, uno per parte. Nell'ultimo periodo la Bonomi dilaga sfruttando il calo degli avversari. La terza rete è realizzata da Ursone, protagonista di una grande ripartenza, la quarta da Spitale che, trovatosi smarcato a centro area, ha tutto il tempo per piazzare il tiro. Assente lo squalificato Eguizabal, nella compagine lomellina ha esordito un altro argentino, Ian Fernandez Stelmaszuk. Sabato prossimo match di cartello a Bra; quest'oggi i campioni d'Italia in carica hanno riposato, essendo stata rinviata a marzo la gara contro la Sardegna.