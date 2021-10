L'Expo Inox si ferma con Milanotre (65-68)

L'Expo Inox perde l'imbattibilità in campionato, superata a Parona da Milanotre (65-68) al termine di una gara molto diversa tra un tempo e l'altro. La prima frazione è nettamente a favore dei padroni di casa nonostante l'assenza di Muzio (in panchina per un problema alla schiena), con gli ospiti che sbagliano di tutto in attacco. Grazie alle iniziative di Lonati, Bazani e Andrea Facchi il Battaglia raggiunge il massimo vantaggio al 17' sul 30-17, andando poi al riposo lungo sul +10 (32-22). Nel terzo periodo l'Expo perde invece lucidità e non vede più il canestro (3/17 dal campo) consentendo la rimonta di Milanotre che prende fiducia e comincia a segnare con buona continuità. Il sorpasso avviene al 28' (41-43), 9-23 il parziale della frazione (41-45). Gli ospiti scappano sul +9 del 33' (45-54) e la partita sembra segnata, ma due triple dalla lunga distanza di Bazani riaccendono i gialloblù: 54-57 al 35'. Lonati diventa poi protagonista nel bene e nel male: prima va a canestro provocando il tecnico alla panchina di Milanotre (57-59), quindi subisce fallo intenzionale su grande rimbalzo offensivo, ma a gioco fermo fallisce tre liberi pesantissimi. Gli ospiti allungano ancora grazie a uno scatenato Bertoglio (due triple consecutive), ma a un minuto dalla fine l'Expo aggancia la parità con una bomba di Andrea Facchi. Tuttavia Milanotre torna a +4 con due liberi di Cinquepalmi e un canestro di Tandoi. A -8'' Garcia ruba palla e va in contropiede per il 65-66, ma Bertoglio replica dalla lunetta e Bazani sbaglia sulla sirena il tiro del possibile overtime.

Expo Inox Battaglia Bazani 15, Garcia 16, Monacelli 13, Lonati 11, A. Facchi 9, Invernizzi 1, Bettanti; ne Muzio, G. Facchi, M. Facchi. All. Zanellati.