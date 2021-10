La Cgr Bonomi ci ricasca a Bra (0-4)

Dopo la sosta per l'impegno della nazionale italiana nelle qualificazioni mondiali (sconfitta in Galles e dunque eliminata), il campionato di serie A1 è ripreso quest'oggi con la Cgr Bonomi pesantemente sconfitta dai campioni d'Italia del Bra (4-0). In questo scorcio iniziale di stagione esistono evidentemente due versioni della squadra di Gimenez, una che in casa è in grado di fare la voce grossa (9 gol fatti e 0 subiti nelle due gare fin qui disputate con Juvenilia e Cus Cagliari) e una che in trasferta si ridimensiona parecchio.

Le avvisaglie c'erano state a Roma contro la Tevere (4-1), oggi si è avuta la conferma con un passivo ancora più netto, anche se il risultato è fin troppo penalizzante per i lomellini. La partita è stata infatti abbastanza equilibrata sotto il profilo del gioco e i padroni di casa, dopo aver sbloccato il risultato su corner corto, hanno poi giocato abilmente di rimessa, colpendo in contropiede. A segno per i piemontesi due volte Koshalenko su corto, Chiesa e l'ex Lorenzo Padovani su azione. C'è comunque da dire che il Bra non è più la corazzata delle ultime stagioni e questa seconda pesante battuta d'arresto esterna deve far riflettere in casa Bonomi.

L'obiettivo minimo della società è quello di entrare tra le prime quattro del girone per essere ammessi il prossimo anno al nuovo campionato d'Elite, ma non viene nascosta l'ambizione di centrare i play-off scudetto per i quali serve arrivare primi o secondi. Il fatto è che tenendo questo ruolino di marcia non sarà facile arrivare a tanto. Domani la Bonomi avrà subito la possibilità di rialzarsi ospitando a Castello d'Agogna (ore 14) la Sardegna nell'anticipo della quinta giornata, Sardegna che quest'oggi è stata sconfitta di misura a Bologna per 3-2.