La Bonomi in casa non sbaglia: 4-2 alla Sardegna

Pronto riscatto della Cgr Bonomi che, dopo la netta sconfitta di ieri pomeriggio a Bra (4-0), è tornata alla vittoria superando questo pomeriggio a Castello d'Agogna, nell'anticipo della quinta giornata del campionato di hockey prato di serie A1, la Sardegna con il punteggio di 4-2. A dire il vero la partita non era iniziata nel migliore dei modi per i biancoverdi, andati inaspettatamente sotto nel punteggio nel primo quarto, ma poi Rubin pareggiava la situazione su corner corto. Nella seconda frazione un rigore trasformato da Ursone consentiva alla Cgr di mettere la testa avanti, quindi le reti di Corno e di Guzman, entrambe su azione, consolidavano il punteggio a favore dell'undici lomellino. Nel finale la Sardegna accorciava le distanze, ma la gara era ormai saldamente nelle mani di una Bonomi che finora in casa non ha sbagliato un colpo.

Con questi tre punti Ursone e compagni si portano momentaneamente in vetta alla classifica agganciando a quota 9 la Tevere Eur. C'è da dire però che i lomellini hanno disputato una gara in più dei romani e addirittura due nei confronti delle squadre che la seguono in classifica: Butterfly a quota 7, Bra e Bologna a 6. Nel prosieguo della stagione la Bonomi dovrà necessariamente migliorare il suo rendimento in trasferta. A tal proposito molto importante diventa la gara del 13 novembre a Bologna, ultimo appuntamento prima della sosta invernale.