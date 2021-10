Il giudice di sedia squalifica Hoang! Selva Alta perde 4-2 con il Rungg, ma farà ricorso

Smania di protagonismo? Non sappiamo. Di sicuro una decisione quando meno cervellotica del giudice di sedia ha rovinato una bella partita e condannato Selva Alta a una sconfitta che compromette il cammino dei ducali nel girone di serie A1. Quest'oggi Selva doveva assolutamente vincere contro il Tc Rungg per rimediare alla sconfitta subita nella gara d'esordio in Alto Adige e continuare ad ambire al primo posto.

Dopo la facile vittoria di Filippo Baldi su Moritz Trocker (62 60), Roberto Marcora cedeva al termine di una combattuta partita ad Elmar Ejupovic: il bustocco si aggiudicava infatti il primo set per 75, ma poi il 29enne tedesco rimontava con un doppio 64. Altra rimonta quella compiuta dal nostro Davide Dadda che, opposto a Maximilian Figl, dopo aver tanto sprecato nel primo set (perso 9 a 7 al tiebreak), faceva suo il secondo per 75, chiudendo poi con un netto 62. Sul campo principale si giocava intanto la sfida tra numeri uno: Antoine Hoang si è trovato all'inizio in grande difficoltà contro Federico Gaio il quale chiudeva in fretta il primo set (61) e anche nel secondo si portava subito avanti di un break. Ma sappiamo che il francese è duro a morire, piano piano, lottando su ogni palla, Antoine si riprendeva e all'ultima opportunità agguantava la parità andando poi a vincere nettamente il tie-break (7 punti a 2). Prima di dare inizio al terzo set il transalpino veniva accompagnato da un giudice di linea negli spogliatoi per un toilet-break, ma al ritorno in campo trovava la sorpresa. Gaio e la panchina del Rungg protestava ritendendo che l'assenza del francese fosse ingiustificata. Reclamo accolto e Hoang squalificato tra lo stupore del pubblico.

“Antoine – sostiene il dirigente Alessio Masera – non si sarebbe mai allontanato senza permesso, il giudice di sedia aveva fatto cenno di sì. Non capiamo questo dietro front, anche se lui ha poi sostenuto di non aver compreso la richiesta. Anche se fosse così, per un cavillo regolamentare, ha rovinato una bellissima partita in cui Hoang stava dando la sensazione di essere favorito. Avrebbe potuto semplicemente ammonirlo e non squalificarlo, visto che poi non ci ha nemmeno permesso di schierarlo nel doppio, un'altra decisione discutibile”. E senza il francese Selva Alta ha ceduto entrambi i doppi, con Baldi-Marcora battuti 64 61 da Bortolotti-Gaio, mentre Lucini-Dadda, dopo aver dominato il primo set (61), si sono arresi al super tie-break a Brzezinski-Rieder (26 710).

“Faremo ricorso contro quella che riteniamo una grande ingiustizia. Speriamo che venga accolta la nostra richiesta di ripetere l'incontro”. Non fosse così, Selva Alta non solo sarebbe tagliata fuori dalla lotta per il primo posto, ma verrebbe quasi di sicuro condannata alla disputa dei play-out. Dopo quattro giornate la classifica del girone vede infatti il Tc Rungg al comando con 9 punti, seguito dal Tc Genova a 8, quindi Selva Alta a 4 e Vicenza a 1.