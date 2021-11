Aironi, percorso netto a fine andata

Dopo lo 0-20 a tavolino di Legnano, Robbio torna a vincere sul campo superando al PalaCantone la formazione del Corsico (71-68). Gara che da come si era messa poteva far pensare a una normale amministrazione da parte del quintetto di Zanotti e che invece nel finale si è complicata.

Il Corsico dell'ex Moalli (oggi squalificato) è squadra atipica, gioca quasi sempre a zona e in attacco non offre troppi punti di riferimento. La Fluidotecnica parte però tirando con buone percentuali e il vantaggio raggiunge la doppia cifra per arrivare al +14 di inizio terzo quarto. Qui però la luce si spegne, Robbio in uno dei suoi momenti bui subisce un 14-0 di parziale e con le squadre in parità bisogna ricominciare da capo con tutti i rischi del caso. Da qui è sempre punto punto anche se Corsico riesce a mettere la testa avanti una sola volta. Nel convulso finale due canestri di Pozzi danno un po' di respiro, ma i milanesi a 23 secondi dalla sirena, sotto di uno, hanno la palla del sorpasso; non riescono però a tirare facendo scadere i 14 secondi e poi sul fallo sistematico Grugnetti fa 2/2 dalla luntetta e sulla rimessa Corsico non riesce nemmeno a tentare il tiro della disperazione.

Fabio Grugnetti, per tutti "Scugni", è stato glaciale dalla lunetta nel finale di partita

Fluidotecnica Robbio Castano 4, Pozzi 17, Gallina, Yahya 4, Grugnetti 14, Appendini 5, Tardito 16, Comelli, Buzzin 9; ne Gabetta, Rovina. All. Zanotti.

Arcadis Corsico Casciano 10, Vitelli 10, Fornari 3, Guerci 2, Mazzarella 5, Cossa 4, Dampha 12, Carandini 2, Lazarov 8, Anelli 12; ne Hernandez.

Gli Aironi chiudono quindi pertanto il gironcino d'andata a punteggio pieno e venerdì prossimo è in programma la trasferta di Voghera contro l'Olympia, sempre senza vittorie e questa sera travolta in casa dal Legnano (38-86).