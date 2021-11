Il "Città" crolla a Landriano (4-1)

Arriva un’altra sconfitta per il Città di Vigevano di mister Imbriaco, che cade per 4-1 a Landriano. L’approccio alla gara dei ducali è stato buono, con Magistrelli e Cherif che nei primi minuti impensieriscono più di una volta l’estremo difensore del Landriano. Al 25’ però sono proprio i padroni di casa ad andare in vantaggio, quando su un tiro debole la sfera finisce in modo sfortunato sulla gamba di Hapau che beffa così Nucera. Il Landriano si porta poi sul 2-0 con Rozlona, che su calcio d’angolo stacca più in alto di tutti e supera l’estremo difensore ducale. Prima del riposo, i biancorossi chiudono di fatto l’incontro con il 3-0 di Turano che, lasciato praticamente da solo in area, insacca senza problemi. Al 4’ minuto della ripresa i ragazzi di mister Imbriaco riescono ad accorciare le distanze con Limiroli, che segna dopo una bella iniziativa personale. Il resto del secondo tempo vede il Landriano gestire il doppio vantaggio, senza mai andare particolarmente in apprensione. Il 4-1 dei padroni di casa arriva nel finale in pieno recupero con Turone che realizza il penalty da lui stesso guadagnato. I biancoazzurri rimangono perciò a 7 punti in classifica, in vantaggio di una sola lunghezza sulla zona retrocessione. Domenica prossima all’Antona arriverà il Robbio per il derby.