Selva passa a Genova (2-4) e spera di evitare i play-out

Impresa di Selva Alta che vince a Genova (4-2) e spera ancora nella possibilità di evitare i play-out, situazione determinata dalla squalifica del francese Hoang nel match contro gli altoatesini del Tc Rungg che battendo oggi Vicenza (5-1) sono matematicamente ai play-off scudetto.

Le due squadre si sono affrontate con formazioni rimaneggiate, nei liguri mancavano i fratrelli Arnaboldi, mentre Selva era priva di Hoang e Marcora. L'incontro è stato lunghissimo e si è concluso solo in tarda serata in quanto causa la pioggia si è potuto giocare solo sull'unico campo coperto.

Il primo punto lo conquista Alessandro Bega che supera in scioltezza Gianluca Cadenasso (61 62). Poi la bella performance di Federico Lucini che al terzo set batte Mirko Lagasio (62 36 75). Un Filippo Baldi bello carico e determinato scende poi in campo da numero uno contro la promessa Matteo Arnaldi, giocatore in grande ascesa. Perso il primo set 36, Filo si riscatta alla grande 63 61 e Selva si ritrova addirittura sul 3 a 0. Genova resta in corsa portando a casa l'ultimo singolare con Francesco Picco che solo al terzo ha la meglio su Simone Camposeo (62 36 62). Ormai in serata i due doppi decisivi. Genova conquista il primo con Arnaldi-Picco che superano Camposeo-Conti (64 61), ma Baldi-Bega non possono sbagliare e infatti hanno vita facile contro Cadenasso-Motti, regolati con un doppio 61.

Alessandro Bega con il capitano Giovanni Rossanigo

Adesso la situazione di classifica vede il Tc Rungg a quota 12 punti, mentre Selva Alta sale a 7 avvicinando a una sola lunghezza Genova. Domenica prossima, quindi, i ducali dovranno assolutamente battere in casa Vicenza, ormai matematicamente ultimo, e sperare che gli altoatesini facciano la loro partita contro Genova per scavalcare i liguri e conquistare la salvezza diretta, altrimenti saranno play-out.