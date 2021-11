Due derby, una sorpresa e mezza...

I derby, è risaputo, sono partite che sfuggono spesso ai pronostici. Dei due andati in scena ieri sera per la prima giornata di ritorno in serie D possiamo parlare di una sorpresa e mezza. Ma andiamo con ordine.

Al PalaBasletta è andato in scena il confronto tutto cittadino tra Pro Vigevano e Cat con il quintetto di coach Davide Gibertoni nettamente favorito in virtù del primo posto in classifica. E' invece successo la Cat, confermando gli ultimi progressi, è andata vicina a conquistare la prima vittoria stagionale uscendo sconfitta per 60-53 al termine di un match sempre molto equilibrato. La Pro, nonostante le raccomandazioni della vigilia, ha commesso l'errore di prendere probabilmente un po' sotto gamba gli avversari, ha pagato in particolare la serata no degli esterni, ma è riuscita a venirne fuori grazie ai lunghi Diciocia, Martinoli e Matteoni. La Cat ha vinto i primi due quarti (27-35 al 20') e a fine terzo era ancora avanti, seppur di una sola lunghezza (43-44); nel finale è mancata proprio un po' l'abitudine a vincere e qualche ingenuità, unita alla maggior esperienza degli avversari, ha impedito di portare a termine l'impresa. La Pro incamera così due punti che le consentono di restare in vetta alla graduatoria.

Free Shop Pro Vigevano Diciocia 18, Martinoli 10, Matteoni 10, Orlandi 8, Al. Gibertoni 7, An. Gibertoni 3, Gambino 2, Morelli 2; ne Lesca, Urga. All. D. Gibertoni.

Cat Vigevano Kahnt 14, Tagliavini 13, Lion 7, Rosa 7, Lessio 6, Cavalieri 4, Nicola 2, Bellazzi, Jacobacci, Spaccasassi; ne Marchesani, Vigone. All. Boselli.

Al PalaOlimpia di Gambolò la sorpresa si è invece consumata per intero con Tromello che ha regolato di misura la favorita Ussgb (72-70). Anche in questo caso gli ospiti hanno un po' sottovalutato Tromello nelle cui fila mancavano Werlich e Maestri, che si sono fermati per infortunio nell'allenamento del mercoledì. Per contro coach Bocca ha fruito del rientro di Farina, che ha dato una grossa mano ai compagni. Anche l'Ussgb lamentava le assenze di Pancrazi (infortunato) e Gabriele Facchi (squalificato), ma la buona notizia è il ritorno di Mattia Sacchi a distanza di oltre sette mesi dall'infortunio patito in una partita del Battaglia in serie C Gold. Impiegato per circa 20 minuti, Sacchi ha fornito una prova positiva, ma questo non è bastato a evitare la sconfitta nonostante la buona partenza del quintetto di Gerosa che al 17' ha toccato i 13 punti di vantaggio. A questo punto Tromello passa a zona e piano piano ricuce il passivo fino al sorpasso dell'ultimo quarto. Tromello arriva anche a +7 (67-60) a 2'30'' dalla fine, ma l'Ussgb non molla e a meno 27'' le due squadre sono sul 70 pari. La partita si decide su un fallo fischiato a favore di Orsenigo su rimbalzo difensivo. Un'ingenuità che costa cara ai giovani di Gerosa: dalla lunetta, infatti, la guardia di Tromello mette a segno entrambi i liberi e con appena 89 centesimi da giocare Abbiategrasso non ha la possibilità di organizzarsi.

Pallacanestro Tromello Farina 19, Sissa 15, Vai 10, Lupi 8, Orsenigo 8, Zucca 6, Marchese 3, Risso 3, Barbero; ne Ganimede, Colucci. All. Bocca.

Ussgb Abbiategrasso Bettanti 18, M. Facchi 16, Lonati 9, A. Facchi 9, Sacchi 8, Gioia 5, Pirovano 5, Donati, Impallomeni, Mangiarotti; ne Bollini. All. Gerosa.