Gli Aironi "suonano la nona"

La Fluidotecnica Robbio infila la nona vittoria consecutiva nel campionato di serie C Silver confermandosi ovviamente al comando solitario della classifica. Al PalaCantone gli Aironi hanno superato con largo margine la formazione del Settimo Milanese (85-63). Stavolta, a parte un momento nel secondo periodo, la squadra ha saputo evitare quei momenti di balck out che in altre circostanze avevano messo seriamente a rischio il risultato. A livello individuale da rimarcare la grande serata di Grugnetti, assai preciso al tiro, soprattutto dalla lunga distanza, ma tutta la squadra ha avuto delle buone percentuali da tre. Sotto canestro ha giganteggiato Tardito, buoni spunti anche da parte di Buzzin e Appendini. Da annotare poi l'esordio del play classe 2000 Samuele Piccio, tesserato in settimana per riempire lo “slot” lasciato libero da Rovina.

Dopo una fase iniziale in sostanziale equilibro, Robbio allunga verso la fine del primo quarto grazie a una buona serie di triple (28-18 al 10'). Poi però in avvio di seconda frazione tra palle perse e tiri forzati, gli Aironi vedono rinvenire gli avversari a soli due punti (30-28 al 13'), il momento difficile dura però poco tempo e i canestri di Grugnetti e Appendini contribuiscono a ristabilire le distanze: 51-34 al riposo lungo. Al ritorno in campo gli Aironi danno una nuova accelerata, +20 al 24' (59-39) confermato poi fine terzo (69-49). Il massimo vantaggio Robbio lo tocca al 34' sul 79-51 e la partita è chiaramente ai titoli di coda. Unica nota stonata della serata l'infortunio muscolare occorso a Castano e che dovrà essere valutato in settimana in vista della non facile trasferta di domenica a Cerro Maggiore.

Fluidotecnica Robbio Castano 1, Pozzi 9, Gabetta, Piccio 2, Gallina 1, Yahya 6, Grugnetti 25, Appendini 8, Tardito 15, Sata, Comelli 1, Buzzin 17. All. Zanotti.

Settimo Milanese Marangoni 5, Cappellari 12, Turano 6, Guccini 6, Acerni 5, Galati 1, Rolandi 2, Gorla 24, Morosini 2; ne Sala, Battilocchi, Seregni. All. Zucchero.