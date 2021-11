Buon punto per il Garlasco a Sedriano (1-1), l'Alagna perde a Bressana (3-1)

Buon pareggio per il Garlasco di mister Maggi, che fa 1-1 in trasferta sul campo del Sedriano. Un risultato giusto per quanto espresso dalle squadre in campo, ma forse è proprio il Garlasco a cui il pareggio va più stretto, visto che il pareggio dei milanesi è arrivato a causa di uno sfortunato autogol del gialloblù Zhali. In vantaggio va il Garlasco, grazie al rigore guadagnato da Castoldi e realizzato da Rolfini. Il pareggio dei padroni di casa, come detto sopra, è arrivato dalla sfortunata autorete di un giocatore gialloblù. La seconda frazione di gioco non ha regalato grandissime emozioni, esclusi gli ultimi dieci minuti in cui il Sedriano ha spinto maggiormente visto che i gialloblù erano rimasti in dieci uomini a causa dell’espulsione per doppio giallo di Targa. In ogni caso un buon punto su un campo difficile per il Garlasco, che sale a 12 punti e domenica prossima ospiterà l’Assago quarto in classifica.

Continua il momento “no” dell’Alagna, che perde per 3-1 in casa del Bressana. Dopo l’iniziale vantaggio degli oltrepadani targato Cellari, l’Alagna è riuscita a pareggiare grazie al rigore trasformato da Rognoni. I padroni di casa però sono poi riusciti ad andare in vantaggio ancora grazie a Cellari e ad arrotondare il punteggio con il gol di Mannozzi. Una prova sicuramente deludente per l’Alagna, che dimostra di essere una squadra dall’andamento troppo altalenante. I biancoverdi rimangono a 13 punti in classifica e il prossimo turno ospiteranno il Vighignolo per il remake della gara di Coppa Italia della settimana scorsa. Una partita che diventa fondamentale per non farsi risucchiare nelle zone pericolose.