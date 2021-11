Il Robbio sbanca l'Antona e si aggiudica il derby (0-2)

Il derby lomellino di giornata di scena all’Antona ha visto il Robbio di mister Lavenia imporsi per 0-2 sul Città di Vigevano. Nella prima mezz’ora la gara non ha regalato particolari emozioni, con le due compagini che, dopo l’iniziale fase di studio, non sono riuscite a produrre occasioni pericolose per l’avversario. Col passare dei minuti però emerge la maggiore qualità del Robbio. Al 41’ è Zanellati a portare in vantaggio gli ospiti, segnando praticamente da solo davanti a Nucera. Al riposo si va quindi sullo 0-1. Ad inizio ripresa il Robbio raddoppia subito, mettendo di fatto al sicuro il risultato. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo è Meneghetti il più veloce a raccogliere la sfera e a insaccare, facendo così 0-2. Per tutto il resto della ripresa il Città di Vigevano non riesce mai a mettere in difficoltà la retroguardia granata, che controlla con tranquillità la partita fino al fischio finale. Tre punti importanti per il Robbio, che torna alla vittoria dopo la sconfitta di domenica scorsa salendo a 22 punti e rimanendo così nella scia delle capoliste Magenta e Virtus Binasco distanti tre lunghezze. Domenica prossima in programma la trasferta di Vittuone. Ancora una sconfitta per il “Città” di mister Imbriaco che rimane a 7 punti ed è ora in piena zona play-out. Domenica prossima i ducali saranno impegnati in trasferta contro l’Union Calcio Basso Pavese.