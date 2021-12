Città di Vigevano, finisce 2-2 lo scontro diretto con l'Accademia Vittuone

Finisce in parità lo scontro diretto salvezza tra Città di Vigevano e Accademia Calcio Vittuone al centro sportivo Antona (2-2). Il primo tempo ha visto le due squadre molto attente a non scoprirsi, entrambe consapevoli della grande importanza della partita. Il primo squillo è dei milanesi, che al 26’ del primo tempo colpiscono il palo con Arioli, ma sono i ducali ad andare in vantaggio poco prima dell’intervallo grazie al solito Limiroli che su assist di Cherif supera il portiere e poi insacca. Nel secondo tempo il Vittuone parte forte alla ricerca del pareggio e al 5’ Amato fallisce una conclusione facile a pochi passi dalla porta difesa da Nucera. Il pareggio del Vittuone è però nell’aria e arriva al 18’, quando Arioli con un diagonale preciso supera Nucera sugli sviluppi di una punizione. A questo punto il Vittuone, galvanizzato dal pareggio, alza il baricentro e prova a fare il colpaccio. Al 29’ i milanesi passano in vantaggio con Amato che beffa la retroguardia ducale dopo aver ricevuto il pallone da un calcio d’angolo. Il “Città” prova a reagire con Brasca che al 33’ però si fa ipnotizzare dal portiere del Vittuone a pochi passi dalla porta. Al 39’ però arriva il pareggio per i vigevanesi ancora con Limiroli, bravo a lanciarsi in profondità su un lancio di Cudicini. Negli ultimi minuti non succede più nulla, con le due squadre che si accontentano del punto ottenuto. Il Città di Vigevano sale a 8 punti in classifica, ancora in piena zona play-out. Mercoledì 8 dicembre alle 14.30, nel turno infrasettimanale, incontrerà all’Antona il Vighignolo per un altro fondamentale scontro diretto.