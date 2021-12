Garlasco e Alagna sconfitte dalle due capoliste

Seconda sconfitta consecutiva per il Garlasco, che oggi affrontava la capolista del girone Magenta (4-1). I milanesi si sono imposti grazie alla doppietta di Labalestra e alle reti di Villani e Pedrocchi. L’unica rete per i gialloblù è stata di Castoldi, arrivato alla sua nona rete in campionato. Sicuramente un compito difficile quello che spettava oggi ai ragazzi di mister Maggi, che comunque mantengono tre lunghezze di vantaggio sulla zona play-out con 12 punti all’attivo. Mercoledì prossimo 8 dicembre il Garlasco ospiterà alle 14.30 il Vistarino penultimo in classifica. Una vittoria contro un’altra diretta concorrente alla salvezza contribuirebbe ad allungare ancora di più sulle zone pericolose della classifica.

Cade anche l’Alagna sul campo dell’altra capolista, la Virtus Binasco (3-1). I milanesi si sono imposti grazie alla doppietta di Cavallotti e alla rete di Cesana. Il gol della bandiera per i biancoverdi è stato segnato da Chiaborelli. Continua quindi la profonda crisi dell’Alagna, che colleziona la quarta sconfitta consecutiva e il quinto turno senza vittorie in campo. Anche fuori dal campo la situazione non sembra essere tra le più rosee, con gli addii del ds Beppe Sala, del bomber Andrea Migliavacca, del difensore centrale Federico Rognoni e del centrocampista Mirko Santobuono. Pare ovvio che servirà intervenire sul mercato per sostituire queste importanti partenze in ruoli nevralgici e così invertire la rotta. Intanto, l’Alagna continua ad essere a 13 punti in classifica a quattro lunghezze di vantaggio sui play-out. Mercoledì nel turno infrasettimanale ospiterà a Ferrera Erbognone alle 14.30 la capolista Magenta.